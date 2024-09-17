Чемпіон України з боксу Карцан помер через зупинку серця

Сьогодні, 17 вересня, від зупинки серця помер чемпіон України з Боксу Аркадій Карцан.

Про це повідомляє ФБУ.

"З величезним сумом повідомляємо про те, що сьогодні з життя пішов член національної збірної України з боксу – Аркадій Карцан. Три дні Аркадій перебував у комі і сьогодні стало відомо, що його серце зупинилося у 25-річному віці. Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!", – пресслужба ФБУ.

Аркадій – майстер спорту міжнародного класу з боксу. Він представляв Україну на Європейських іграх 2023, на внутрішніх змаганнях виступав за Хмельницьку область, та представляв спортивний клуб Авангард. У 2023 році він став чемпіоном України у ваговій категорії 92 кг.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про загибель дворазового чемпіона світу та багаторазового чемпіона України з панкратіону, Ярослава Стрільця.