Охрей з перемоги стартувала на кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду-2024

Українська боксерка Анна Охрей (60 кг) успішно розпочала другий світовий кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).

У першому поєдинку українка одноголосним рішенням суддів перемогла Шойру Зулкайнарову із Таджикистану.

На турнірі розіграється від 25 до 28 перепусток на Олімпіаду в чоловіків та від 20 до 23 у жінок.

Змагання триватимуть до 2 червня.

Напередодні Юрій Захарєєв технічним нокаутом переміг представника Маврикія Мервена Клайра.