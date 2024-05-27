Охрей з перемоги стартувала на кваліфікаційному турнірі на Олімпіаду-2024
Українська боксерка Анна Охрей (60 кг) успішно розпочала другий світовий кваліфікаційний турнір до Олімпійських ігор в Парижі, який триває у Бангкоку (Таїланд).
У першому поєдинку українка одноголосним рішенням суддів перемогла Шойру Зулкайнарову із Таджикистану.
На турнірі розіграється від 25 до 28 перепусток на Олімпіаду в чоловіків та від 20 до 23 у жінок.
Змагання триватимуть до 2 червня.
Напередодні Юрій Захарєєв технічним нокаутом переміг представника Маврикія Мервена Клайра.