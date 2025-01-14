Хан: У Дюбуа є арсенал, щоб здолати Усика

Колишній чемпіон світу Амір Хан вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зможе здолати Олександра Усика (23-0, 14 КО), адже прогресує, але для цього треба перемогти Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).

Про це Хан сказав у коментарі для Box Nation.

"У Дюбуа однозначно є хороші шанси. Коли я дивився його бій проти Філіпа Хрговича, я сказав, що цей хлопець – звір, що він добрий боєць, якого важко перемогти. з Усиком, і дасть йому важкий бій. Дюбуа має арсенал для того, щоб перемогти в цьому поєдинку. Я вважаю, що бій Дюбуа з Джозефом Паркером – це чудовий поєдинок. Його можна назвати розминкою, але доброю розминкою. Цей поєдинок додасть Дюбуа впевненості перед другим боєм з Усиком. Але поєдинок проти Паркера не буде легким, це теж складний бій. Тож Дюбуа потрібно показати свій найкращий виступ", – сказав Хан.

Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.

Бій Даніеля Дюбуа та Джозефа Паркера відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У 2023-му Олександр Усик вже переміг Даніеля нокаутом у дев'ятому раунді. Якщо боксери зустрінуться вдруге, то на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.