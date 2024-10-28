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Американський тренер дав прогноз на реванш Бетербієв – Бівол

Андрій Яросименко — 28 жовтня, 08:45
Американський тренер дав прогноз на реванш Бетербієв – Бівол
Getty Images

Відомий американський тренер Боб Сантос вважає, що у реванші між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) все може відбутися, як у першому поєдинку.

Його слова передає Boxing Scene.

"Мені здається, бій пройде за сценарієм першого. Але все ж таки це бокс, і будь-хто може пропустити удар, який змінить хід поєдинку. Якщо тільки один із бійців не зможе підловити іншого на удар, який створить серйозні проблеми та послабить опонента, ми, мабуть, побачимо схожу картину. Все залежатиме від переваг суддів", – сказав Сантос.

Перший бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.

Відзначимо, що перший бій викликав чимало суперечок щодо справжнього переможця. Багато екпертів вважали, що Бетербієв поступився.

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