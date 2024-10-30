Раптово помер американський суперважковаговик

Помер американський боксер надважкої ваги Алонзо Батлер (34-3-2, 25 КО).

Про це повідомляє Knox News з посиланням на доньку боксера.

Батлер помер у понеділок, 28 жовтня, у віці 28 років. Причини смерті не розголошуються.

На рахунку боксера 39 поєдинків, в яких він здобув 34 перемоги, ще два бої він звів внічию, у трьох зазнав поразки.

Востаннє він виходив на ринг 28 серпня 2021 року, коли рішенням суддів переміг Брендона Спенсера.

Нагадаємо, декілька днів тому помер колишній гравець збірної Бразилії з футболу.