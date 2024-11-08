Колишній тренер Усика: Олександр знову знайде спосіб перемогти Тайсона

Відомий боксерський тренер Алі Башир, який співпрацював з Олександром Усиком, впевнений, що українець знову переможе Тайсона Ф'юрі.

Його слова наводить Seconds Out.

"Перший бій був близьким? Я так не думаю. Усик без питань побив Тайсона, згадайте дев'ятий раунд, як рефері врятував Тайсона. Він був упакований, запечатаний та готувався лягти.

Говорять, що Тайсон наберу вагу на реванш. А що з цього? Усик буде все одно самим собою, швидким, різким, таким як завжди. Розумієте, комерційно Тайсон дуже вигідний, у нього вкладаються великі гроші. Але Олександр – це енігма, він знайде спосіб перемогти", – зазначив Алі-Башир.