Колишній тренер Усика: Олександр знову знайде спосіб перемогти Тайсона
Відомий боксерський тренер Алі Башир, який співпрацював з Олександром Усиком, впевнений, що українець знову переможе Тайсона Ф'юрі.
Його слова наводить Seconds Out.
"Перший бій був близьким? Я так не думаю. Усик без питань побив Тайсона, згадайте дев'ятий раунд, як рефері врятував Тайсона. Він був упакований, запечатаний та готувався лягти.
Говорять, що Тайсон наберу вагу на реванш. А що з цього? Усик буде все одно самим собою, швидким, різким, таким як завжди. Розумієте, комерційно Тайсон дуже вигідний, у нього вкладаються великі гроші. Але Олександр – це енігма, він знайде спосіб перемогти", – зазначив Алі-Башир.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.