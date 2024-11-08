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Колишній тренер Усика: Олександр знову знайде спосіб перемогти Тайсона

Руслан Травкін — 8 листопада 2024, 08:33
Колишній тренер Усика: Олександр знову знайде спосіб перемогти Тайсона
Getty images

Відомий боксерський тренер Алі Башир, який співпрацював з Олександром Усиком, впевнений, що українець знову переможе Тайсона Ф'юрі.

Його слова наводить Seconds Out.

"Перший бій був близьким? Я так не думаю. Усик без питань побив Тайсона, згадайте дев'ятий раунд, як рефері врятував Тайсона. Він був упакований, запечатаний та готувався лягти.

Говорять, що Тайсон наберу вагу на реванш. А що з цього? Усик буде все одно самим собою, швидким, різким, таким як завжди. Розумієте, комерційно Тайсон дуже вигідний, у нього вкладаються великі гроші. Але Олександр – це енігма, він знайде спосіб перемогти", – зазначив Алі-Башир.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Усик – Ф'юрі 2

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