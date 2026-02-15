Аджагба переважив Мартіна перед боєм

Нігерійський надважковаговик Ефе Аджагба (20‑1‑1, 14 КО) та ексчемпіон світу Чарльз Мартін (30‑4‑1, 27 КО) пройшли офіційну церемонію зважування.

Нігерієць виявився важчим на 2 кг за американця:

Ефе Аджагба – 115,2 кг

Чарльз Мартін – 113,3 кг

Їх бій очолить третій турнір від Zuffa Boxing у Лас-Вегасі та відбудеться в ніч на 16 лютого.

Нагадаємо, у травні Аджагба звів внічию поєдинок проти Мартіна Баколе.

Чарльз володів поясом IBF у надважкій вазі, який здобув у 2016 році після перемоги над українцем В'ячеславом Глазковим. Однак вже у першому своєму захисті програв пояс Ентоні Джошуа нокаутом у другому раунді.

Нещодавно боксер повернувся на ринг після поразки від Джареда Андерсона (29-4-1, 26 КО) влітку 2023 року. У листопаді він достроково переміг Метью Маккінні.