Аджагба: Я нокаутую Мартіна

Нігерійський надважковаговик Ефе Аджагба (20‑1‑1, 14 КО) впевнений, що зможе перемогти ексчемпіона світу Чарльза Мартіна (30‑4‑1, 27 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

"Він не панчер. Я бився з людьми, які вміють бити кулаками, а не з такими, як Чарльз Мартін – він не вміє бити. Я не можу дочекатися.

Я його нокаутую. Чарльз Мартін не любить тримати руки високо. Але мені байдуже — навіть якщо він підніме руки, це нічого не змінить. Я просто дістану його.

Йому нічого мені запропонувати. У нього немає жодного шансу. Так, він бився з Джошуа, Ортісом, Джаредом Андерсоном, але мене це зовсім не вразило.

Усі кажуть, що Чарльз Мартін – колишній чемпіон світу IBF. Чудово для нього, але мені байдуже. Якщо чесно, це навіть не бій – Чарльз Мартін мене боїться. Він боїться. Минулого року ми мали спарингувати, але він відмовився", – підсумував Аджагба.