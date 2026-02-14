Аджагба: Я нокаутую Мартіна
Нігерійський надважковаговик Ефе Аджагба (20‑1‑1, 14 КО) впевнений, що зможе перемогти ексчемпіона світу Чарльза Мартіна (30‑4‑1, 27 КО).
Його слова передає Ring Magazine.
"Він не панчер. Я бився з людьми, які вміють бити кулаками, а не з такими, як Чарльз Мартін – він не вміє бити. Я не можу дочекатися.
Я його нокаутую. Чарльз Мартін не любить тримати руки високо. Але мені байдуже — навіть якщо він підніме руки, це нічого не змінить. Я просто дістану його.
Йому нічого мені запропонувати. У нього немає жодного шансу. Так, він бився з Джошуа, Ортісом, Джаредом Андерсоном, але мене це зовсім не вразило.
Усі кажуть, що Чарльз Мартін – колишній чемпіон світу IBF. Чудово для нього, але мені байдуже. Якщо чесно, це навіть не бій – Чарльз Мартін мене боїться. Він боїться. Минулого року ми мали спарингувати, але він відмовився", – підсумував Аджагба.
Їх бій очолить третій турнір від Zuffa Boxing у Лас-Вегасі та відбудеться 15 лютого.
Нагадаємо, у травні Аджагба звів внічию поєдинок проти Мартіна Баколе.
Чарльз володів поясом IBF у надважкій вазі, який здобув у 2016 році після перемоги над українцем В'ячеславом Глазковим. Однак вже у першому своєму захисті програв пояс Ентоні Джошуа нокаутом у другому раунді.
Нещодавно боксер повернувся на ринг після поразки від Джареда Андерсона (29-4-1, 26 КО) влітку 2023 року. У листопаді він достроково переміг Метью Маккінні.