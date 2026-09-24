Ніхто більше не хоче ризикувати: Аджагба – про труднощі з вибором суперника

Нігерійський надважковаговик Ефе Аджагба (21‑1‑1, 15 КО) заявив, що не може знайти суперника з того часу, як у лютому він здобув дострокову перемогу над Чарльзом Мартіном.

Його слова передає Ring Magazine.

"Я шукаю суперника, але ніхто не хоче зі мною битися і навіть не викликає мене на бій. Вони уникають мене та бігають в страху. Ніхто більше не хоче ризикувати. Було дуже важко знайти когось, хто погодиться зі мною битися. Я викликаю всіх на бій, але ніхто не відповідає і не називає мого імені. Я чоловік. Я тут. Я боєць. Я просто хочу битися з найкращими.

Я готовий до будь-кого з першої десятки. Я хотів би провести реванш із Мартіном Баколе або бій із Джозефом Паркером. Але схоже, що Баколе не хоче битися.

Джонні Фішер не ризикне битися. Я вже розбив йому носа на спарингу в другому раунді, він здався і більше ніколи не з'являвся. Не думаю, що він ризикне битися зі мною. Він не витримав мого тиску на спарингу. Як він захоче витримати його в справжньому бою?" – сказав Аджагба.