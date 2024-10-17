Три українця здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи U-23

Два українських боксери Дмитро Колісніченко та Володимир Кушнір, а також боксерка Поліна Черненко, здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи U-23, який проходить у Софії, Болгарія.

Про це повідомили у Федерації боксу України.

Черненко поступилася у півфіналі серед боксерок вагової категорії до 81 кг представниці Туреччини Сеймі Дустас.

Колісніченко у ваговій категорії до 54 кг не зумів здолати ірландця Джойса Патсі.

Кривдником Кушніра став турок Емірах Ясар. Володимир виступав у ваговій категорії до 92 кг.

Нагадаємо, що 11 представників України вийшли до фіналів у своїх вагових категоріях.