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Три українця здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи U-23

Руслан Травкін — 17 жовтня, 21:59
Три українця здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи U-23
Дмитро Колісніченко
ФБУ

Два українських боксери Дмитро Колісніченко та Володимир Кушнір, а також боксерка Поліна Черненко, здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи U-23, який проходить у Софії, Болгарія.

Про це повідомили у Федерації боксу України.

Черненко поступилася у півфіналі серед боксерок вагової категорії до 81 кг представниці Туреччини Сеймі Дустас.

Колісніченко у ваговій категорії до 54 кг не зумів здолати ірландця Джойса Патсі.

Кривдником Кушніра став турок Емірах Ясар. Володимир виступав у ваговій категорії до 92 кг.

Нагадаємо, що 11 представників України вийшли до фіналів у своїх вагових категоріях.

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