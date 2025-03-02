49-річний Хіггінс виграв престижний турнір World Open

Досвідчений снукерист Джон Хіггінс став переможцем турніру World Open 2025 у китайському Юйшані.

У фіналі він переміг Джо О'Коннора з рахунком 10:6.

Для 49-річного Джона це перша перемога за чотири роки. Це 32-й рейтинговий титул у кар'єрі Хіггінса – більше лише у Ронні О'Саллівана (41) та Стівена Хендрі (36). Джон став найбільш віковим фіналістом рейтингового турніру з 1986 року.

Крім того, Хіггінс встановив рекорд найдовшого проміжку між першим і останнім рейтинговими титулами — 30 років і 129 днів. Перша перемога у нього була на Grand Prix 1994 року.

A smile as wide as China 😃 pic.twitter.com/fM8jt9rQ5Y — WST (@WeAreWST) March 1, 2025

Для О'Коннор, який посідає 39 місце в світовому рейтингу, досягнувши лише свого другого фіналу на рейтинговому турнірі.

Нагадаємо, легендарний Ронні О'Салліван відмовився від участі на Гран-прі Гонконгу через стан здоров'я.