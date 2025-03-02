49-річний Хіггінс виграв престижний турнір World Open
Досвідчений снукерист Джон Хіггінс став переможцем турніру World Open 2025 у китайському Юйшані.
У фіналі він переміг Джо О'Коннора з рахунком 10:6.
Для 49-річного Джона це перша перемога за чотири роки. Це 32-й рейтинговий титул у кар'єрі Хіггінса – більше лише у Ронні О'Саллівана (41) та Стівена Хендрі (36). Джон став найбільш віковим фіналістом рейтингового турніру з 1986 року.
Крім того, Хіггінс встановив рекорд найдовшого проміжку між першим і останнім рейтинговими титулами — 30 років і 129 днів. Перша перемога у нього була на Grand Prix 1994 року.
Для О'Коннор, який посідає 39 місце в світовому рейтингу, досягнувши лише свого другого фіналу на рейтинговому турнірі.
Нагадаємо, легендарний Ронні О'Салліван відмовився від участі на Гран-прі Гонконгу через стан здоров'я.