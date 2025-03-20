Players Championship: перші результати та чвертьфінальні пари

В англійському Телфорді стартував другий турнір серії Players Series. Нагадаємо, що на відміну від інших рейтингових змагань, у всіх трьох турнірах серії до уваги береться лише сезонний рейтинг. У World Grand Prix (переможець – Ніл Робертсон) брали участь 32 найкращих гравці сезону. На Players Championship потрапили 16 найсильніших, а на Tour Championship поїдуть перші 12 номерів річного рейтингу.

Особливості турніру

Три події Players Series – це три рейтингові турніри сезону перед чемпіонатом світу. Тому для деяких гравців це остання можливість покращити своє становище у світовому рейтингу та потрапити до топ-16. Адже саме 16 найкращих снукеристів, по-перше, будуть сіяними у "Крусіблі", а по-друге – уникнуть кваліфікаційного турніру. Чи це важливо? З моменту запровадження відбору (на початку 1980-х) лише тричі чемпіонами світу ставали гравці, які пройшли "сито відбору". Останній такий випадок датовано 2005 роком. Сам кваліфікаційний турнір досить виснажливий: він складається з чотирьох раундів, кожен з яких – це матч до 10 перемог. Кваліфікація триває 10 днів, і вже на третій день стартує сам Чемпіонат світу.

Втім, поки що вся увага прикута до Телфорду. Призовий фонд Players Championship – 500 тис. фунтів, з яких переможець отримає 150 тис., а фіналіст – 40 тис. Всі матчі, окрім вирішального, проходять у форматі до 6 виграних партій (після перших чотирьох фреймів – 15-хвилинна перерва). Фінал буде розбитий на дві сесії та гратиметься до 10 перемог. Посів, як і на інших турнірах серії, відбувається за простою схемою: №1 сезонного рейтингу грає проти №16, №2 – проти №15 і т.д.

Після попереднього турніру склалася ситуація, коли 9 гравців гарантували собі участь у Tour Championship. Відповідно, за ще три путівки змагаються одразу семеро снукеристів. Найкращі шанси були у Діна Цзюньхуея (№10 сезонного рейтингу), Сі Цзяхуея (№11) та У Їзе (№12). Втім, Дін припинив боротьбу на Players Championship одним із перших.

Перші невдахи

Суперником китайця був досвідчений Марк Вільямс (№7). Незрозуміло чому, але Цзюньхуей провалив поєдинок. Він виграв стартовий фрейм, потім дозволив ветерану вийти вперед, але зрівняв рахунок – 2:2 перед перервою. Відпочинок точно не пішов йому на користь, бо після нього біля столу панував валлієць. Марк виграв 4 партії поспіль і вийшов до чвертьфіналу. Втім, його гра не була надпотужною: Вільямс зробив лише одну півсотенну серію (як і Дін, до речі). Загалом, непоказна гра, переможець якої зізнався, що в останні пів року має проблеми із зором, який почав стрімко погіршуватися. Побажаємо йому здоров’я й чекатимемо, що зможе показати валлієць у наступному матчі.

А його суперником стане чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон (№2), який позбавив титулу переможця Players Championship-2024 Марка Аллена (№15). На старті суперники обмінялися великими серіями: на брейк Кайрена у 87 очок представник Північної Ірландії відповів "сотнею". Однак до перерви Аллен більше нічого не зміг показати, бо Вілсон оформив ще два брейки "60+" і пішов на відпочинок лідером – 3:1. Проте Марк зумів нав’язати боротьбу – два наступних фрейми він виграв (шостий – на останній чорній, 63:58!) і зрівняв рахунок. З усім тим, Кайрен продемонстрував чудову серійність – йому знову вдалися дві півсотенні серії – 5:3. А у дев’ятій партії Вілсон зробив брейк у 53 очка, але цього виявилося замало. Аллен відчайдушно чіплявся за матч і, отримавши нагоду, наздогнав і випередив суперника – 60:53. Лишалося забити фрейм-бол, яким була остання рожева куля. На жаль, замість неї Марк забив білу, подарувавши Вілсону 6 штрафних очок і право ходу, чим Кайрен і скористався, зачистивши стіл – 6:3.

Чергові перемоги фаворитів

Мабуть, найпринциповішим протистоянням 1/8 фіналу була зустріч Ніла Робертсона (№3) та Стюарта Бінгема (№14). До цього матчу мінімальна перевага в очних поєдинках була на боці англійця – він виграв 12 з 23 зустрічей. Проте остання гра між ними, що відбулася дев’ять днів тому, завершилася розгромом: Робертсон "знищив" суперника у фіналі World Grand Prix з рахунком 10:0.

Стюарт прагнув реваншу і почав із серії у 87 очок, на що австралієць відповів брейком у 88. Однак наступний фрейм (також із півсотенною серією) виграв знову Бінгем. А у четвертій партії він спробував оформити максимум, забив 14 червоних куль із чорною, але схибив на останній, 15-й! З усім тим, на перерву Стюарт пішов лідером. Після відпочинку гравці обмінялися фреймами – 4:2 на користь Бінгема. І, здавалося, він доведе матч до перемоги. Проте Ніл "увімкнувся на повну" і виграв чотири партії поспіль – навіть попри те, що в одній із них йому потрібен був снукер, а в іншій Стюарт набрав 61 очко за підхід. Реваншу не сталося, і Бінгем не потрапить на наступний турнір.

Ніл Робертсон

Ніл Робертсон у чвертьфіналі зустрінеться з Марком Селбі (6), який майже не мав проблем із Сі Цзяхуеєм (11). Англієць розпочав із сенчурі, але Сі зрівняв рахунок. Надалі він не відпускав суперника, і після шести партій рахунок був рівним – 3:3. Однак після цього Селбі, продемонструвавши відмінну серійність, взяв три фрейми поспіль – 6:3. Зазначимо, що всі шість партій Марк виграв серіями: на його рахунку два сенчурі та чотири брейки "60+"!

Очікувана перемога Трампа

Шон Мерфі (9) став першим учасником чвертьфіналу, який обіграв суперника з вищою позицією в сезонному рейтингу. Втім, у світовому рейтингу Шон розташовується вище за Баррі Гокінса (8). Початок поєдинку був потужним: три стартові партії Мерфі виграв завдяки півсотенним серіям. Однак до перерви Баррі відіграв один фрейм, а після відпочинку наблизився до суперника, оформивши сенчурі. На серію Шона в 82 очки Гокінс відповів двома виграними партіями – 4:4. Здавалося, хід гри змінився, проте Мерфі був іншої думки. У двох наступних фреймах він дозволив супернику набрати лише одне очко, а сам завершив поєдинок ефектно, сотенним брейком – 6:4. Загалом Шон усі свої партії виграв великими серіями.

Шон Мерфі

Тим цікавішим буде його поєдинок із Джаддом Трампом (1), який не мав проблем у матчі проти Лея Пейфаня (16). Лідер світового рейтингу почав із трьох виграних партій поспіль, оформивши серії в 80 і 114 очок. Проте китаєць показав, що не дарма входить до топ-16 сезонного рейтингу. Він також оформив "сотню", ще до перерви "розмочивши" рахунок. Це був 28-й сенчурі в професійній кар'єрі Лея. Після перерви Пейфань виграв ще одну партію, але в наступних двох не набрав жодного очка. Трамп оформив ще одну сотню (для порівняння – 88-му в поточному сезоні!), а восьмий фрейм виграв на останній чорній кулі – 6:2.

Найнапруженіші матчі

Два останні поєдинки 1/8 фіналу були максимально бойовими й тривали всі 11 партій. У китайському дербі Сяо Годун (5) здолав У Їзе (12). Перша частина матчу залишилася за Їзе: він розпочав із сенчурі й пішов на перерву лідером – 3:1. Годун зробив висновки й після паузи, завдяки трьом півсотенним серіям, вийшов уперед. Далі суперники обмінювалися партіями, що було на користь Сяо – 6:5. Цікаво, що У грав більш серійно – на його рахунку три півсотенні брейки та дві "сотні".

Крісу Вейкеліну (13) потрібно було вийти до півфіналу, щоб гарантувати собі місце на Tour Championship. І хоча його суперник Джон Хіггінс (4) виграв стартовий фрейм, до перерви валлієць оформив собі перевагу, зробивши брейки в 92 і 129 очок. Потім суперники обмінялися партіями, після чого Вейкелін почав усе більше тиснути на опонента. Сьому партію він виграв із півсотенною серією. У восьмій (яка тривала годину!), попри те, що віддав супернику 30 штрафних очок, усе ж вирвав перемогу. Після цього Кріс вийшов уперед – 5:4. Вейкелін не "поплив", зрівняв рахунок, але у вирішальному фреймі, навіть зробивши півсотенний брейк, віддав ініціативу супернику. Перемогу святкував Хіггінс – 6:5.

Що далі?

За підсумками матчів 1/8 фіналу, коли фактично всі гравці з вищим рейтингом пройшли далі, вже зараз відомі всі 12 учасників Tour Championship. Окрім восьми чвертьфіналістів, це Баррі Гокінс, а також троє китайських снукеристів – Дін Цзюньхуей, Сі Цзяхуей та У Їзе.

У чвертьфіналах зустрінуться:

Джадд Трамп – Шон Мерфі

Сяо Годун – Джон Хіггінс

Ніл Робертсон – Марк Селбі

Марк Вільямс – Кайрен Вілсон

Матчі триватимуть 19-24 березня, початок денної сесії – о 15:00 за київським часом, вечірньої – о 20:00. Прямі телетрансляції заплановані на каналі "Євроспорт-1".