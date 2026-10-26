Давідова пропустить старт нового сезону

Зіркова чеська біатлоністка Маркета Давідова пропустить старт нового зимового сезону.

Про це повідомляє iSport.cz.

Давідова ще не відновилася після другої операції на спині. Вона точно пропустить перший етап Кубку світу-2026/27 в фінському Контіолахті (26 – 29 листопада), проте, найімовірніше, її повернення в гонки відбудеться аж після нового року.

Нагадаємо, проблеми зі спиною у Давідової з'явилися ще у сезоні-2024/25. Повторну операцію на спині вона перенесла у квітні 2026 року.

29-річна чешка є чемпіонкою світу 2021 року в індивідуальній гонці. На її рахунку 4 перемоги та 12 подіумів у особистих гонках на Кубку світу.

Нагадаємо, наприкінці вересня французька біатлоністка Віолетт Боні оголосила про завершення кар'єри у віці 23 років.