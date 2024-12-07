Українки не дісталися фінішу гонки переслідування на Кубку IBU
Українські біатлоністки провалили гонку переслідування на другому етапі Кубку IBU в норвезькому Гайло. Лілія Стеблина та Ксенія Приходько, які стартували 35-ю та 37-ю відповідно, до фінішу не дісталися, ставши круговими.
Ірина Петренко, яка у п’ятничному спринті посіла 40 місце, сьогодні на старт не вийшла. Для неї вчорашня гонка була першою після перелому ноги у серпні поточного року.
Перемогу в переслідуванні здобула німкеня Марлен Фіхтнер, яка зуміла пройти всі чотири вогневих рубежі без промахів. Вона випередила двох француженок – Хлою Хевальє та Полу Боте.
Підсумкові результати:
1. Марлен Фіхтнер (Німеччина) (0+0+0+0)
2. Хлоя Шевальє (Франція) (0+0+1+1) +24.5
3. Пола Боте (Франція) (2+0+1+0) +35.2
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LAP – Лілія Стеблина (Україна) (3+3+1...)
LAP – Ксенія Приходько (Україна) (4+0...)
DNS – Ірина Петренко (Україна)
Етап у Гайло завершиться сьогодні, 7 грудня, чоловічою гонкою переслідування. Початок – о 14:45 за Києвом.