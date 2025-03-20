Збірна України визначилась зі складами на спринт у Голменколлені

Став відомий склад чоловічої та жіночої збірної України на спринт в межах восьмого етапу Кубку світу з біатлону у Голменколлені.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Чоловічу команду будуть представляти:

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Жіноча команда буде представлена п'ятьма біатлоністками:

Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина, Дарина Чалик.

Чоловічий спринт відбудеться у п'ятницю, 21 березня, початок – о 14:30 за київським часом. Жінки розпочнуть гонку за три години – о 17:30.

Нагадаємо, заключний етап Кубку світу в Голменколлені проходитиме з 21 по 23 березня. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх гонок сезону-2024/25.