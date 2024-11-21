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41-річний Едер – у складі Австрії на перший етап Кубку світу-2024/25

Олег Дідух — 21 листопада 2024, 14:00
41-річний Едер – у складі Австрії на перший етап Кубку світу-2024/25
Сімон Едер
instagram.com/simoneder83

Тренерський штаб збірної Австрії з біатлону визначився зі складом на перший етап Кубку світу сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Чоловіки: Сімон Едер, Фелікс Ляйтнер, Давід Коматц, Фабіан Мюллауер та Патрік Якоб.

Жінки: Ліза Тереза Хаузер, Анна Гандлер, Лея Ротшопф, Дуня Здуч та Крістіна Оберталер.

Таким чином, 41-річний Сімон Едер розпочне свій 22-й сезон на Кубку світу. Минулу зимову кампанію ветеран завершив на 30-й позиції в загальному заліку.

Перший етап Кубку світу-2024/25 відбудеться у фінському Контіолахті з 30 листопада по 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Раніше свій склад на етап у Контіолахті оголосила збірна Швейцарії.

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