Мандзин: З французами можу конкурувати, але потрібно ще багато тренуватись

Український біатлоніст Віталій Мандзин в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" підбив підсумки сьогоднішньої спринтерської гонки на четвертому етапі Кубку світу, в якій він забіг до чільної двадцятки.

"Загалом, гонкою задоволений, досить таки хороший результат, попри пориви вітру, хоча й траса була в ідеальному стані. Вітрова обстановка була досить нестабільною, але я намагався не звертати на це увагу і працювати у своєму режимі. Не вийшло дещо активніше почати гонку, але зміг терпіти за хлопцями, особливо друге та третє коло. Дещо прикрий цей промах на першій стрільбі. Звісно, без нього результат був би кращим, але навіть з цим неточним пострілом – я задоволений гонкою та 17-м результатом", – сказав 21-річний біатлоніст.

Віталій Мандзин та Дмитро Підручний biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Віталій Мандзин також висловився щодо переможця та призерів спринту. В цій гонці, нагадаємо, на перших трьох позиціях фінішували представники команди Франції – Кантен Фійон Має, Фаб’єн Клод та Емільєн Жаклєн.

"Те що три французьких біатлоністи на п’єдесталі, то тут дивуватися абсолютно нічому, це топова команда. Але я побачив, що з ними можна конкурувати, хоча для цього потрібно ще багато тренуватися", – зазначив український атлет.

У суботу, 11 січня, Віталій Мандзин вийде на старт гонки переслідування. Він стартуватиме з відставанням від лідера в 1 хвилину 12 секунд.

Нагадаємо, в сьогоднішньому спринті найкращий результат в сезоні продемонстрував Дмитро Підручний – 4 місце.

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Найкращий результат Віталія Мандзина в поточному сезоні – 4-те місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубку світу в фінському Контіолахті.

Наразі Мандзин перебуває на 19-й позиції загального заліку Кубку світу.