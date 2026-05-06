Чеський біатлоніст вирішив перейти у лижні гонки

Відомий чеський біатлоніст Якуб Штвртецький вирішив змінити вид спорту і подався у лижні гонки.

На Кубку світу з біатлону Штвртецький дебютував у сезоні-2018/19, сумарно провів 136 гонок. Він завоював срібло юніорського чемпіонату світу 2020 року в спринті, а також тричі ставав чемпіоном світу з літнього біатлону.

Штвртецький брав участь у Олімпіаді 2022 року в Пекіні, проте втратив місце в основі збірної Чехії по ходу минулого сезону. В календарному 2026 році він не провів жодної гонки на Кубку світу, після чого був виключений із основної команди на підготовку до нового сезону. Це стало однією з головних причин для переходу в лижні гонки.

Раніше повідомлялося про те, що чеська біатлоністка Тереза Вінкларкова навпаки відмовилася від переходу в лижні гонки.