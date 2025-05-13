Відомий норвезький біатлоніст очолив збірну Естонії

Відомий норвезький біатлоніст Ховард Богетвейт увійшов до тренерського штабу збірної Естонії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Богетвейт стане одним із двох головних тренерів, разом із багаторічним наставником команди Карелом Війгіппу.

У сезоні-2021/22 Богетвейт став другим у загальному заліку Кубку IBU, після чого завершив кар’єру. Після того він тривав приватну норвезьку біатлонну команду 1.5, в яку входять такі біатлоністи як Іда Лієн, Лотте Лі та Сверре Дале Аспенес.

У 2013 році Богетвейт став чемпіоном світу серед юніорів у естафеті, в переможній четвірці також був Йоганнес Бо. Також Ховард завоював чотири бронзи на чемпіонатах Європи.

Раніше збірна Німеччини оголосила склад на сезон-2025/26.