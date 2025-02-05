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Французька біатлоністка завершила кар’єру в 28-річному віці

Олег Дідух — 5 лютого 2025, 20:30
Французька біатлоністка завершила кар’єру в 28-річному віці
Каролін Коломбо
instagram.com/caro.clmb

Відома французька біатлоністка Каролін Коломбо завершила спортивну кар’єру у віці 28 років.

Про це спортсменка оголосила на своїй сторінці в Instagram.

Причиною такого рішення Коломбо стали проблеми зі здоров’ям. Вона не виступала з сезону-2022/23, після чого у неї виявили невропатію.

"Прийшов час закрити дорогоцінну главу в моєму житті, завершивши біатлонну кар'єру – рішення, продиктоване проблемами зі здоров'ям. Озираючись на свої 58 виступів на етапах Кубка світу, я відчуваю величезну вдячність.

Хоча я прощаюся з цією пригодою, я знаю, що це не прощання. Я завжди буду носити ці спогади в своєму серці. Дякую всім, хто був частиною цієї подорожі. Ваша підтримка була моєю найбільшою перемогою", – написала спортсменка.

Сезон-2022/23 став найуспішнішим у кар’єрі Коломбо. Вона завершила його на 20 місце в загальному заліку Кубку світу, двічі потрапивши до квіткових церемоній, а також завоювавши золото та срібло в естафетних гонках.

Раніше Мартен Фуркад відмовився очолити оргкомітет зимової Олімпіади-2030.

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