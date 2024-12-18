Шведська біатлоністка завершила кар’єру в 25 років
Тільда Йоханссон
instagram.com/tildaajohansson99
Відома шведська біатлоністка Тільда Йоханссон оголосила про завершення кар’єри у віці 25 років.
Спортсменку цитує Sverige Radio.
"Я більше не розглядаю біатлон як спорт високих досягнень, а лише як хобі. У мене більше немає пристрасті змагатися", – заявила шведка.
У сезоні-2022/23 Йоханссон перемогла в загальному заліку Кубку IBU. Проте її підготовка до сезону-2023/24 пішла не за планом, перш за все, через струс мозку. У січні поточного року шведка взяла паузу в кар’єрі.
При цьому, Йоханссон працюватиме в біатлонній школі в місті Соллефтя. Також вона грає в футбол за команду другого шведського дивізіону.
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