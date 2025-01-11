Фогт не зможе завершити виступи на Кубку світу в Обергофі

Ванесса Фогт достроково завершила свої виступи на Кубку світу з біатлону в Обергофі через хворобу.

Про це повідомляє Extrarunde.

Німкеня не встигла відновитись від хвороби, через яку пропустила Різдвяну гонку. Окрім того, біатлоністка може пропустити Рупольдінг.

Зазначимо, що у спринті в Обергофі Ванесса Фогт посіла 68 місце. Окрім того, біатлоністка визнавалась "спортсменкою тижня" у Гохфільцені.

Етап у Обергофі пройде з 9 до 12 січня. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.

Раніше повідомлялося, що Обергоф пропустить Маркета Давідова.