Фогт не зможе завершити виступи на Кубку світу в Обергофі
Ванесса Фогт
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Ванесса Фогт достроково завершила свої виступи на Кубку світу з біатлону в Обергофі через хворобу.
Про це повідомляє Extrarunde.
Німкеня не встигла відновитись від хвороби, через яку пропустила Різдвяну гонку. Окрім того, біатлоністка може пропустити Рупольдінг.
Зазначимо, що у спринті в Обергофі Ванесса Фогт посіла 68 місце. Окрім того, біатлоністка визнавалась "спортсменкою тижня" у Гохфільцені.
Етап у Обергофі пройде з 9 до 12 січня. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.
Раніше повідомлялося, що Обергоф пропустить Маркета Давідова.