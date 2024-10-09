В українських загальноосвітніх школах запустили уроки з біатлону

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько повідомив про запуск уроку біатлону у середніх загальноосвітніх школах України.

Про це Іван Крулько повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З великою радістю ділюся з вами, без перебільшення, історичною новиною. У середніх загальноосвітніх школах України запущено урок біатлону. Національна програма "Урок біатлону" офіційно стартувала. Тому сьогодні, з великою гордістю, як президент Федерації біатлону України, передав перші 5 комплектів для занять біатлоном для шкіл столиці.

Читайте також : Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Наші тренери провели перше відкрите заняття для учнів. Приємно було бачити, що охочих випробувати свої сили було дуже багато. Адже біатлон це не тільки про спорт. Я сподіваюся, що ця національна програма "Урок біатлону" подарує нам не одного олімпійського чемпіона у майбутньому та дасть поштовх для розвитку біатлону в країні", – повідомив Крулько.

Нагадаємо, для України сезон 2023/24 Кубка світу з біатлону став другим поспіль, який вона завершила без медалей.