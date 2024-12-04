Українки не потрапили у топ-30 індивідуальної гонки на Кубку IBU в Гайло

Жіноча збірна України з біатлону невдало виступила в індивідуальній гонці, яка відкривала програму другого етапу Кубку IBU в норвезькому Гайло.

Жодна з представниць України не потрапила у топ-30. Найкращою в команді стала Дарина Чалик – 31 місце. Окрім неї, у заліковій зоні зуміли фінішувати лише Надія Бєлкіна та Ксенія Приходько – 38-й та 39-й результати відповідно.

Перемогу здобула француженка Камілла Бене, яка випередила господарку змагань, норвежку Маріт Ейгард, і партнерку по команді Фані Бертран. Обидві представниці Франції пройшли гонку без жодного промаху.

Підсумкові результати:

1. Камілла Бене (Франція) (0+0+0+0) 44:41.3

2. Маріт Ейгард (Норвегія) (0+0+0+1) +42.2

3. Фані Бертран (Франція) (0+0+0+0) +55.9

31. Дарина Чалик (Україна) (0+3+0+0) +5:30.0

38. Надія Бєлкіна (Україна) (0+2+2+0) +6:38.4

39. Ксенія Приходько (Україна) (0+1+1+0) +6:43.5

51. Лілія Стеблина (Україна) (2+0+1+5) +8:56.7

69. Любов Кип'яченкова (Україна) (2+3+0+3) +12:04.1

Також сьогодні, 4 грудня у Гайло відбудеться чоловіча індивідуальна гонка. Початок – о 14:50 за Києвом.

Вчора Віталій Мандзин фінішував четвертим в короткій індивідуальній гонці на Кубку світу в Контіолахті.