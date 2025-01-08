З Кузьміною, але без Батовської-Фіалкової. Став відомий склад збірної Словаччини на Кубок світу в Обергофі
Тренерський штаб збірної Словаччини визначився зі складом на четвертий етап Кубку світу в німецькому Обергофі (9 – 12 січня).
Про це повідомляє NordicMag.
У складі відсутня Пауліна Батовська-Фіалкова, яка стала третьою в останній гонці Кубку світу в календарному 2024 році – масстарті у французькому Ансі. Вона відправилася на тренувальний збір у Валь Мартелло (Італія) в рамках підготовки до чемпіонату світу.
Натомість, вперше у поточній зимовій кампанії виступить на Кубку світу триразова олімпійська чемпіонка Анастасія Кузьміна, яка розпочинала сезон на Кубку IBU.
Склад збірної Словаччини:
Чоловіки: Даміан Чеснек, Томаш Скленарік, Артур Ішаков.
Жінки: Анастасія Кузьміна, Ема Капустова, Марія Ременова.
Раніше повідомлялося про те, що Ліза Віттоцці у поточному сезоні не виступить.