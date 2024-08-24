ЛЧС-2024 з біатлону. Спринт, чоловіки. Онлайн-трансляція
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У суботу, 24 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжиться чоловічим спринтом.
Україну у перегонах представлять Антон Дудченко (№4), Богдан Цимбал (№20), Артем Тищенко (№29), Дмитро Підручний (№47), Денис Насико (№56) та Руслан Ткаленко (№73).
Спринт розпочнеться о 14:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію перегонів.
15:28. Руслан Ткаленко закриває усі мішені на стрільбі лежачи! Але швидкість повільна. 16 місце, +29,0 від результату Расторгуєвса.
15:25. Поки найкращим серед українців на фініші є Артем Тищенко, в якого дев'яте проміжне місце, +51,8 від чеха Якуба Ствртецки.
15:22. Розпочалася гонка для останнього серед українців Руслана Ткаленка. Він вийшов на дистанцію під номером 73.
15:18. У Підручного три промахи на стрільбі лежачи. Схоже, медалі у цій гонці в України не буде.
15:11. Стартували українці Дмитро Підручний та Денис Насико.
15:07. Тищенко чисто відпрацював на першому вогневому рубежі! В Артема 6-те проміжне місце, +10,8 від латвійця Расторгуєвса.
15:04. Богдан Цимбал вирушає на два кола штрафу після лежки.
15:00. Один промах у Дудченка і на стрільбі стоячи. Антону буде складно зачепитися за медаль у спринті.
14:59. Стартував українець Артем Тищенко.
14:55. Тільки розпочалася гонка з роздільним стартом для другого українця Богдана Цимбала.
14:53. Дудченко заробляє коло штрафу на стрільбі лежачи.
14:47. Стартував українець Антон Дудченко.
14:45. Гонка розпочалася!