ЛЧС-2024 з біатлону. Спринт, чоловіки. Онлайн-трансляція

У суботу, 24 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжиться чоловічим спринтом.

Україну у перегонах представлять Антон Дудченко (№4), Богдан Цимбал (№20), Артем Тищенко (№29), Дмитро Підручний (№47), Денис Насико (№56) та Руслан Ткаленко (№73).

Спринт розпочнеться о 14:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію перегонів.