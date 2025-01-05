Титулована німецька біатлоністка вдруге стала матірʼю

Колишня біатлоністка збірної Німеччини Франциска Гільдебранд вдруге стала матірʼю. 37-річна німкеня народила хлопчика.

Про це Гільдебранд повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Коли життя збагачується ще одним дивом. Ласкаво просимо до нас, маленький хлопчику", – сказала Гільдебранд.

Нагадаємо, Франциска Гільдебранд є багаторазовою переможницею та призеркою етапів Кубку світу та дворазовою чемпіонкою світу в естафеті.

У 2023 році, незабаром після завершення спортивної кар'єри, Франциска народила доцьку.

Раніше повідомлялося, що відома французька біатлоністка завершила кар'єру у 29 років.