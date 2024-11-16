Тандерволл виграла спринт на чемпіонаті Норвегії

Чотириразова чемпіонка світу Інгрід-Ланнмарк Тандреволл виграла спринт у межах традиційної передсезонної гонки на чемпіонаті Норвегії, яка відбулась у Шушені.

Тандреволл з однією хибою на двох вогневих рубежах подолала дистанцію за 20.59,6.

Другою стала Емілі Калькенберг, яка з одним промахом програла переможниці 12 секунд. Третій час показала Ґро Рандбю.

Чемпіонат Норвегії, Шушень

Спринт, жінки

16 листопада

Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) – 20:59,6, (1) Емілі Калькенберг (Норвегія) +12,1, (1). Ґро Рандбю (Норвегія) +28,6, (1) Анастасія Кузьміна (Словенія) +44,0, (1) Рагнільд Фемштейневік (Норвегія) +44,4, (2) Сірі Скар +45,6, ( 0)

Напередодні українець Віталій Мандзин виграв чоловічу коротку індивідуальну гонка в межах відкритої першості Швеції.