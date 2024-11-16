Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Тандерволл виграла спринт на чемпіонаті Норвегії

Олександр Булава — 16 листопада 2024, 14:27
Тандерволл виграла спринт на чемпіонаті Норвегії
Інгрід Тандреволл
Petr David Josek/AP Photos

Чотириразова чемпіонка світу Інгрід-Ланнмарк Тандреволл виграла спринт у межах традиційної передсезонної гонки на чемпіонаті Норвегії, яка відбулась у Шушені.

Тандреволл з однією хибою на двох вогневих рубежах подолала дистанцію за 20.59,6.

Другою стала Емілі Калькенберг, яка з одним промахом програла переможниці 12 секунд. Третій час показала Ґро Рандбю.

Чемпіонат Норвегії, Шушень
Спринт, жінки
16 листопада

  1. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) 20:59,6, (1)
  2. Емілі Калькенберг (Норвегія) +12,1, (1).
  3. Ґро Рандбю (Норвегія) +28,6, (1)
  4. Анастасія Кузьміна (Словенія) +44,0, (1)
  5. Рагнільд Фемштейневік (Норвегія) +44,4, (2)
  6. Сірі Скар +45,6, (0)

Напередодні українець Віталій Мандзин виграв чоловічу коротку індивідуальну гонка в межах відкритої першості Швеції.

Останні новини