Тандерволл виграла спринт на чемпіонаті Норвегії
Інгрід Тандреволл
Petr David Josek/AP Photos
Чотириразова чемпіонка світу Інгрід-Ланнмарк Тандреволл виграла спринт у межах традиційної передсезонної гонки на чемпіонаті Норвегії, яка відбулась у Шушені.
Тандреволл з однією хибою на двох вогневих рубежах подолала дистанцію за 20.59,6.
Другою стала Емілі Калькенберг, яка з одним промахом програла переможниці 12 секунд. Третій час показала Ґро Рандбю.
Чемпіонат Норвегії, Шушень
Спринт, жінки
16 листопада
- Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) – 20:59,6, (1)
- Емілі Калькенберг (Норвегія) +12,1, (1).
- Ґро Рандбю (Норвегія) +28,6, (1)
- Анастасія Кузьміна (Словенія) +44,0, (1)
- Рагнільд Фемштейневік (Норвегія) +44,4, (2)
- Сірі Скар +45,6, (0)
Напередодні українець Віталій Мандзин виграв чоловічу коротку індивідуальну гонка в межах відкритої першості Швеції.