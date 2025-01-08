Тищенко та Меркушина у складі збірної України на спринт Кубку IBU
Артем Тищенко
Український біатлон
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на спринтерські гонки Кубку IBU в німецькому Арбері, який відбудеться у четвер, 9 січня.
Про це повідомляє Український біатлон.
В Арбері збірну України представлять четверо чоловіків та п’ятеро жінок.
Чоловіки: Артем Тищенко (2), Руслан Ткаленко (55), Денис Насико (65), Олександр Пономаренко (103)
Жінки: Надія Бєлкіна (22), Анастасія Меркушина (27), Любов Кип’яченкова (42) Валерія Дмитренко (56), Оксана Коваленко (84)
Жіноча гонка розпочнеться о 12:00 за київським часом, чоловіки стартують о 15:30.
Раніше стало відомо, в якому складі у спринтерській гонці Кубку світу виступить чоловіча збірна України з біатлону.