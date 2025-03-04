Ломбардо повертається. Франція назвала склад на етап Кубку світу в Нове Место

Тренерський штаб збірної Франції з біатлону визначився зі складом на сьомий етап Кубку світу в чеському Нове Место.

Про це повідомляє пресслужба Федерації лижних видів спорту Франції.

Склад збірної Франції на етап Кубку світу в Нове Место:

Чоловіки: Емільєн Жаклен, Ерік Перро, Кентен Фійон-Майє, Оскар Ломбардо, Фаб’єн Клод, Емільєн Клод

Жінки: Лу Жанмонно, Жюстін Бреза-Буше, Жюлья Сімон, Жанн Рішар, Осеан Мішелон, Софі Шово

Для Оскара Ломбардо це буде перша поява на Кубку світу в поточному сезоні. В нинішній зимовій кампанії він виступав лише на Кубку IBU та чемпіонаті Європи.

Етап у Нове Место відбудеться з 6 до 9 березня. Раніше повідомлялося про те, що у Чехії на Кубок світу повернеться Маркета Давідова.