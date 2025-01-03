Опубліковано календар Кубку світу-2025/26 з біатлону

Став відомий календар Кубку світу з біатлону сезону-2025/26.

Його опублікував Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

Сезон відкриватиметься в шведському Естерсунді. Фінський Контіолахті, який приймав відкриття Кубку світу в поточному сезоні, перемістився у календарі на березень. Після чотирирічної перерви повернеться на мапу Кубку світу естонський Отепя.

Традиційний січневий етап у Антхольц-Антерсельві замінить чеське Нове-Место. Італійська траса у лютому прийматиме змагання Олімпіади-2026.

Календар Кубку світу-2025/26

29 листопада – 7 грудня: Естерсунд (Швеція)

12 – 14 грудня: Гохфільцен (Австрія)

18 – 21 грудня: Ансі (Франція)

8 – 11 січня: Обергоф (Німеччина)

14 – 18 січня: Рупольдинг (Німеччина)

22 – 25 січня: Нове Место (Чехія)

6 – 22 лютого: Олімпійські ігри-2026 (Антхольц-Антерсельва)

5 – 8 березня: Контіолахті (Фінляндія)

12 – 15 березня: Отепя (Естонія)

20 – 22 березня: Голменколлен (Норвегія)

Раніше повідомлялося про те, що Ліза Віттоцці пропустить етап у Обергофі.