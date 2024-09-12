Срібні – золота гідні! Збірна Німеччини з біатлону отримає золото Олімпіади-2014
Гірко, четвірко!
Німецька біатлонна естафетна четвірка отримає золоті медалі Олімпійських Ігор-2014.
Це стало можливим після рішення спортивного арбітражного суду. CAS відхилив спільну апеляцію російського біатлоніста Євгенія Устюгова та Світлани Слєпцової, які були звинувачені у вживанні допінгу та відсторонені від змагань. Відтак, анульовано і результати російського біатлоніста. Зокрема, і золото в естафеті в Сочі, в якій він (вже не тріумфально) виступив.
Німецька команда у тій гонці, нагадаємо, здобула срібло. Четвірка виступала у складі – Ерік Лессер, Даніель Бьом, Арнд Пайффер та Сімон Шемп.
На фініші тієї гонки Німеччина поступилася Росії 3,5 секундами. На останньому четвертому етапі виступав Антон Шипулін, а в німців – Зімон Шемпп. Після останнього вогневого рубежа він до останнього боровся за найвищу нагороду, але на фінішній прямій програв. Щоб перемогти через 10 років!
Повернуть медаль, але не емоції…
Серед німецької, вже золотої, четвірки найдовше в біатлоні залишався Ерік Лессер. Вибуховий на дистанції, але нестабільний, він ще виступав в сезоні 2021/2022. Це золото стане для нього першим. До цього здобував срібло в індивідуальній гонці на 20 км в тому ж таки Сочі. А у 2018-му виборов бронзу Пхьончхані – в естафеті.
Даніель Бьом зірок з неба особливо не хапав. Але на ЧС-2015 в фінському Контіолахті в складі четвірки став чемпіоном в естафеті. Зараз працює в міжнародній федерації біатлону (IBU) івент-директором. На ньому – організація різноманітних змагань. Олімпійське золото добре прикрасить його кабінет в офісі міжнародного союзу біатлоністів!
Потужний та стабільний Арнд Пайффер закинув гвинтівку та лижі десь в гараж кілька сезонів тому. Втомився. У нього народилася донька. Сказав, що важко вже боротися за високі місця і "повернувся в сім’ю".
У Пхьончхані-2018 здобув золото у спринті т бронзу в естафеті. Тепер може гордо розповісти малій про ще одну таткову золоту нагороду.
"Звісно, це круто – отримати олімпійське золото. Але ми вже не отримаємо тих емоцій, які мають чемпіони під час таких перемог", – з жалем сказав Арні в коментарі німецьким журналістам.
Зімон Шемпп – головна зірка німецької команди. Та попри всі перемоги на етапах Кубку світу та планетарних чемпіонатах – так і не розжився олімпійським золотом. У Пхенчані був "срібним" у мас-старті, своїй коронній дисципліні, та здобув бронзу в естафеті. Про завершення кар’єри оголосив у 2021-му, в 32-річному віці. Проблеми зі здоров’ям вже не дозволяли бути тим Шемпом, якого носили на руках. І останні сезони він вже більше мучився ніж змагався.
"Бронза" для короля – замість "дерева"
Повертаючись до вже скандальної чоловічої естафети в Сочі-2014, зазначимо, що перенагородять Австрію, яка на дистанції була третьою.
Добряче видихнуть норвежці. У тій гонці вони зганьбилися, фінішували четвертими. А тепер їм зіркову статистику підмалює "бронза". Україна у тій гонці фінішувала 9-ю.
Нагадаємо, для Німеччини олімпійське естафетне золото стане вже 5-м. Лижна стріляюча "бундестім" перемагала на Іграх 1992, 1994, 1998 та 2006 років.