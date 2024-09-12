Срібні – золота гідні! Збірна Німеччини з біатлону отримає золото Олімпіади-2014

Гірко, четвірко!

Німецька біатлонна естафетна четвірка отримає золоті медалі Олімпійських Ігор-2014.

Це стало можливим після рішення спортивного арбітражного суду. CAS відхилив спільну апеляцію російського біатлоніста Євгенія Устюгова та Світлани Слєпцової, які були звинувачені у вживанні допінгу та відсторонені від змагань. Відтак, анульовано і результати російського біатлоніста. Зокрема, і золото в естафеті в Сочі, в якій він (вже не тріумфально) виступив.

Німецька команда у тій гонці, нагадаємо, здобула срібло. Четвірка виступала у складі – Ерік Лессер, Даніель Бьом, Арнд Пайффер та Сімон Шемп.

На фініші тієї гонки Німеччина поступилася Росії 3,5 секундами. На останньому четвертому етапі виступав Антон Шипулін, а в німців – Зімон Шемпп. Після останнього вогневого рубежа він до останнього боровся за найвищу нагороду, але на фінішній прямій програв. Щоб перемогти через 10 років!

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Повернуть медаль, але не емоції…

Серед німецької, вже золотої, четвірки найдовше в біатлоні залишався Ерік Лессер. Вибуховий на дистанції, але нестабільний, він ще виступав в сезоні 2021/2022. Це золото стане для нього першим. До цього здобував срібло в індивідуальній гонці на 20 км в тому ж таки Сочі. А у 2018-му виборов бронзу Пхьончхані – в естафеті.

Ерік Лессер Соцмережі

Даніель Бьом зірок з неба особливо не хапав. Але на ЧС-2015 в фінському Контіолахті в складі четвірки став чемпіоном в естафеті. Зараз працює в міжнародній федерації біатлону (IBU) івент-директором. На ньому – організація різноманітних змагань. Олімпійське золото добре прикрасить його кабінет в офісі міжнародного союзу біатлоністів!

Даніель Бьом Соцмережі

Потужний та стабільний Арнд Пайффер закинув гвинтівку та лижі десь в гараж кілька сезонів тому. Втомився. У нього народилася донька. Сказав, що важко вже боротися за високі місця і "повернувся в сім’ю".

У Пхьончхані-2018 здобув золото у спринті т бронзу в естафеті. Тепер може гордо розповісти малій про ще одну таткову золоту нагороду.

"Звісно, це круто – отримати олімпійське золото. Але ми вже не отримаємо тих емоцій, які мають чемпіони під час таких перемог", – з жалем сказав Арні в коментарі німецьким журналістам.

Арнд Пайфер Соцмережі

Зімон Шемпп – головна зірка німецької команди. Та попри всі перемоги на етапах Кубку світу та планетарних чемпіонатах – так і не розжився олімпійським золотом. У Пхенчані був "срібним" у мас-старті, своїй коронній дисципліні, та здобув бронзу в естафеті. Про завершення кар’єри оголосив у 2021-му, в 32-річному віці. Проблеми зі здоров’ям вже не дозволяли бути тим Шемпом, якого носили на руках. І останні сезони він вже більше мучився ніж змагався.

Сімон Шемп Соцмережі

"Бронза" для короля – замість "дерева"

Повертаючись до вже скандальної чоловічої естафети в Сочі-2014, зазначимо, що перенагородять Австрію, яка на дистанції була третьою.

Добряче видихнуть норвежці. У тій гонці вони зганьбилися, фінішували четвертими. А тепер їм зіркову статистику підмалює "бронза". Україна у тій гонці фінішувала 9-ю.

Нагадаємо, для Німеччини олімпійське естафетне золото стане вже 5-м. Лижна стріляюча "бундестім" перемагала на Іграх 1992, 1994, 1998 та 2006 років.