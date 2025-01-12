Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Рупольдинг-2025. Де та коли дивитися гонки п'ятого етапу Кубку світу

Денис Шаховець — 12 січня 2025, 19:00
Рупольдинг-2025. Де та коли дивитися гонки п'ятого етапу Кубку світу
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У середу, 15 січня, чоловічою індивідуальною гонкою розпочнеться п'ятий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

Читайте також :
оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Крім індивідуальних гонок, у програмі етапу естафети та масстарти серед чоловіків і жінок. Усього буде проведено 6 гонок, змагання триватимуть до 19 січня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Рупольдингу

  • 15.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 16.01.2025 | 15:10 | Індивідуальна гонка, жінки
  • 17.01.2025 | 15:20 | Естафета, чоловіки
  • 18.01.2025 | 15:20 | Естафета, жінки
  • 19.01.2025 | 13:30 | Масстарт, чоловіки
  • 19.01.2025 | 16:00 | Масстарт, жінки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок п'ятого етапу Кубку світу.

Кубок світу з біатлону Рупольдинг де дивитися

Кубок світу з біатлону

Чоловіча збірна України продовжує боротися за максимальну квоту. Заліки Кубку націй
Рупольдинг-2025. Розклад п'ятого етапу Кубку світу
Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
Україна фінішувала 9-ю у змішаній естафеті на Кубку світу в Обергофі
Обергоф. Змішана естафета. Як це було

Останні новини