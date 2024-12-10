Де та коли дивитися гонки першого етапу Кубку світу в Гохфільцені

У п'ятницю, 13 грудня, в австрійському Гохфільцені спринтерськими гонками розпочнеться другий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

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Також у програмі етапу гонки переслідування та естафети серед жінок та чоловіків. Усього буде проведено 6 гонок. Змагання триватимуть до 15 грудня включно.

Розклад етапу Кубку світу в Гохфільцені

13.12.2024 | 14:30 | Спринт, жінки

13.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки

14.12.2024 | 15:30 | Переслідування, жінки

14.12.2024 | 17:45 | Переслідування, чоловіки

15.12.2024 | 14:30 | Естафета, жінки

15.12.2024 | 17:15 | Естафета, чоловіки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок другого етапу Кубку світу.