Де та коли дивитися гонки першого етапу Кубку світу в Гохфільцені
Getty Images
У п'ятницю, 13 грудня, в австрійському Гохфільцені спринтерськими гонками розпочнеться другий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
Також у програмі етапу гонки переслідування та естафети серед жінок та чоловіків. Усього буде проведено 6 гонок. Змагання триватимуть до 15 грудня включно.
Розклад етапу Кубку світу в Гохфільцені
- 13.12.2024 | 14:30 | Спринт, жінки
- 13.12.2024 | 17:20 | Спринт, чоловіки
- 14.12.2024 | 15:30 | Переслідування, жінки
- 14.12.2024 | 17:45 | Переслідування, чоловіки
- 15.12.2024 | 14:30 | Естафета, жінки
- 15.12.2024 | 17:15 | Естафета, чоловіки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок другого етапу Кубку світу.