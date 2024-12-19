Де та коли дивитися гонки третього етапу Кубку світу в Ансі
Йоганнес Бо
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У четвер, 19 грудня, чоловічим спринтом у французькому Ансі розпочнеться третій етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
Крім спринтів, у програмі етапу гонки переслідування та масстарти серед чоловіків та жінок. Усього буде проведено 6 гонок. Змагання триватимуть до 22 грудня включно.
Розклад етапу Кубку світу в Ансі
- 19.12.2024 | 15:20 | Спринт, чоловіки
- 20.12.2024 | 15:20 | Спринт, жінки
- 21.12.2024 | 13:30 | Переслідування, чоловіки
- 21.12.2024 | 15:45 | Переслідування, жінки
- 22.12.2024 | 13:30 | Масстарт, чоловіки
- 22.12.2024 | 15:45 | Масстарт, жінки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
Чемпіон проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок третього етапу Кубку світу.