Поклюка. Розклад дев'ятого етапу Кубку світу

З 21 по 23 березня 2025 року у словенській Поклюці відбудеться дев'ятий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.

У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та масстарти серед чоловіків і жінок.

Розклад етапу Кубку світу в Голменколлені

21.03.2025 | 14:30 | Спринт, чоловіки

21.03.2025 | 17:15 | Спринт, жінки

22.03.2025 | 14:45 | Переслідування, чоловіки

22.03.2025 | 16:50 | Переслідування, жінки

23.03.2025 | 14:15 | Масстарт, чоловіки

23.03.2025 | 16:45 | Масстарт, жінки

В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.

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"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок дев'ятого етапу Кубку світу.