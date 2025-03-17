Поклюка. Розклад дев'ятого етапу Кубку світу
Дмитро Підручний
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З 21 по 23 березня 2025 року у словенській Поклюці відбудеться дев'ятий етап Кубку світу з біатлону передолімпійського сезону-2024/25.
У програмі етапу заплановані спринти, гонки переслідування та масстарти серед чоловіків і жінок.
Розклад етапу Кубку світу в Голменколлені
- 21.03.2025 | 14:30 | Спринт, чоловіки
- 21.03.2025 | 17:15 | Спринт, жінки
- 22.03.2025 | 14:45 | Переслідування, чоловіки
- 22.03.2025 | 16:50 | Переслідування, жінки
- 23.03.2025 | 14:15 | Масстарт, чоловіки
- 23.03.2025 | 16:45 | Масстарт, жінки
В Україні офіційним транслятором біатлону є Суспільне мовлення. Усі гонки у прямому етері покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали Суспільного.
"Чемпіон" проведе текстові онлайн-трансляції усіх гонок дев'ятого етапу Кубку світу.