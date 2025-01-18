Шевченко та Тарасюк потрапили до десятки найкращих у масстарті юніорського Кубку IBU
У польському місті Якушице відбувся масстарт заключного етапу сезону юніорського Кубку IBU з біатлону.
Найкращий результат серед українок показали Ірина Шевченко та Тетяна Тарасюк, посівши шосте та сьоме місце відповідно. Ірина з однією хибою програла переможниці 48 секунд, а Тетяна з двома промахами 55 секунд.
Також у залікову зону потрапили Валерія Шейгас, Вікторія Хвостенко та Поліна Пуцко.
Результати гонки:
1. Леа Ціммерманн (0+0+1+0) 25:15,0
2. Франческа Брокк’єро (0+0+0+0) +0,8
3. Альма Сіґізмунд (0+0+0+0) +2,9
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6. Ірина Шевченко (0+0+0+1) +48,5
7. Тетяна Тарасюк (0+0+1+1) +55,9
33. Валерія Шейгас (0+1+2+2) +2:53,8
35. Вікторія Хвостенко (1+2+1+0) +3:04,2
38. Поліна Пуцко (3+0+1+1) +3:34,0
Зазначимо, що сьогодні також відбудеться принт серед чоловіків на Кубку IBU серед юніорів. Старт гонки заплановано на 15:15 за київським часом.
Окрім того, сьогодні збірна України виграла золоті нагороди у змішаній естафеті на Універсіаді-2025.