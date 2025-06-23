Його шапка зі значками важила 3 кілограми: пішов з життя всесвітньо відомий фанат біатлону

Сьогодні, 23 червня, стало відомо про смерть 84-річного Норберта Штарке з Німеччини. Чоловіка вважали найколоритнішим фанатом біатлону.

Інформація про смерть знаменитого вболівальника з’явилась у соцмережах з посиланням на кельнський клуб з настільного тенісу, який він заснував.

Особливо Норберта Штарке знали через ексклюзивну зимову шапку з біатлонними значками. Їх було майже 400, тому вага головного убору була за три кілограми.

Чоловік був родом з німецького Кельну, ще з 1992 року він відвідував етапи Кубку світу, чемпіонати світу та Олімпійські Ігри. Через харизму та впізнаваність іноді складалось враження, що він більш відомий, аніж більшість біатлоністів...

"Не зустрів Штарка – значить не був на змаганнях", – так згадували Норберта українські фани, які до повномасштабної війни та пандемії часто відвідували міжнародні змагання з біатлону в Європі.

Деякі українські вболівальники навіть згадували про те, як Норберт Штарке часто цікавився, чи привезли вони на трибуну карпатську трембіту. Її звук його зачаровував.

Після виходу на пенсію колишній митник працював охоронцем, аби заробляти на свої численні подорожі. Хоча так і не побував на арені в корейському Пйончангу – то було занадто дорого та логістично складно. До речі, за фото з собою відомий вболівальник брав один євро, адже займався благодійністю – збирав гроші на розвиток юнацького біатлону.

Останні роки поважний любитель біатлону майже не подорожував – давалися взнаки проблеми зі здоров’ям. Але закоханий у біатлон Норберт Штарке влаштовував різні фан-заходи в себе вдома.

Вболівальники зі всього світу висловлюють численні співчуття, адже чи не кожен, зокрема й українські фани, мають яскраві спільні фото та незабутні спогади, пов'язані з легендою.