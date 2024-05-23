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Підручний пояснив результати сезону-2023/24

Олександр Булава — 23 травня, 17:37
Підручний пояснив результати сезону-2023/24

Український біатлоніст Дмитро Підручний вважає, що наслідки травми завадили йому показати максимум у сезоні-2023/24.

Про це він розповів в інтерв'ю Спортивна неЗАЛЕЖНІСТЬ.

"Щось вийшло, щось ні, але основна причина не зовсім задовільних і не зовсім стабільних результатів це моя травма, яка сталася 18 серпня у розпал підготовчого періоду, і пропуск мною 1,5-2 місяців повноцінних тренувань. Саме це завадило нормально увійти в сезон і показувати стабільні результати. Але, зважаючи на це, скажу, що я очікував гірших результатів і не думав, що в кожній гонці при хорошій стрільбі зможу боротися за високі позиції.

Моє найгірше місце на Кубку світу після такої травми 55-те, і це при тому, що це місце було з поганою стрільбою. Я вважаю, що для мене сезон, враховуючи ці обставини, прийшов задовільно. Були хороші досить гонки, хороша швидкість по трасі.

Звичайно, хотілося б ще кращого. Як я вже казав, ця травма вибила мене повністю з колії, і, умовно кажучи, в середині-кінці жовтня починав заново тренуватися і заново входити в підготовку. Тому ця вся підготовка була пришвидшена, і багато чого не зроблено для того, щоб провести добре сезон", – сказав Підручний.

Нагадаємо, перед стартом сезону 2023/24 Підручний зламав руку, після чого довгий час проходив реабілітацію. Попри це він став найкращим серед українців загальному заліку Кубка світу (38-ме місце). Найкращим результатом сезону стало 10 місце у спринті на етапі в Кенморі.

До старту нового сезону Дмитро буде готуватися за індивідуальною програмою під керівництвом екстренера національної команди Юрая Санітри.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

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