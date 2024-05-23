Підручний пояснив результати сезону-2023/24

Український біатлоніст Дмитро Підручний вважає, що наслідки травми завадили йому показати максимум у сезоні-2023/24.

Про це він розповів в інтерв'ю Спортивна неЗАЛЕЖНІСТЬ.

"Щось вийшло, щось ні, але основна причина не зовсім задовільних і не зовсім стабільних результатів — це моя травма, яка сталася 18 серпня у розпал підготовчого періоду, і пропуск мною 1,5-2 місяців повноцінних тренувань. Саме це завадило нормально увійти в сезон і показувати стабільні результати. Але, зважаючи на це, скажу, що я очікував гірших результатів і не думав, що в кожній гонці при хорошій стрільбі зможу боротися за високі позиції.

Моє найгірше місце на Кубку світу після такої травми — 55-те, і це при тому, що це місце було з поганою стрільбою. Я вважаю, що для мене сезон, враховуючи ці обставини, прийшов задовільно. Були хороші досить гонки, хороша швидкість по трасі.

Звичайно, хотілося б ще кращого. Як я вже казав, ця травма вибила мене повністю з колії, і, умовно кажучи, в середині-кінці жовтня починав заново тренуватися і заново входити в підготовку. Тому ця вся підготовка була пришвидшена, і багато чого не зроблено для того, щоб провести добре сезон", – сказав Підручний.