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Підручний: Мені все одно, на якому етапі естафети виступати

Олег Дідух — 18 січня 2025, 10:36
Підручний: Мені все одно, на якому етапі естафети виступати
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний поділився враженнями від виступу в естафеті на Кубку світу в Рупольдингу, де він біг на першому етапі та допоміг команда фінішувати шостою.

Спортсмена цитує Український біатлон.

"Насправді, мені все одно, на якому етапі виступати. Можу бігати на всіх. У минулому році я не тільки на четвертому бігав, а й на третьому, першому. Тож для мене немає різниці, який етап, просто виходжу і працюю.

До кожного етапу треба й відповідно готуватися, але для мене це не проблема. Щодо першого кола, то я старався одразу ж вийти вперед, бути серед перших номерів, тому що гонка коротка і кожна секунда має значення. Тому з першого кола потрібно було прориватися вперед, щоб не втрачати дорогоцінний час", – заявив українець.

Шосте місце в Рупольдингу – найкращий результат України в чоловічих естафетах на Кубку світу в поточному сезоні.

Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний

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