Підручний: Мені все одно, на якому етапі естафети виступати

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний поділився враженнями від виступу в естафеті на Кубку світу в Рупольдингу, де він біг на першому етапі та допоміг команда фінішувати шостою.

Спортсмена цитує Український біатлон.

"Насправді, мені все одно, на якому етапі виступати. Можу бігати на всіх. У минулому році я не тільки на четвертому бігав, а й на третьому, першому. Тож для мене немає різниці, який етап, просто виходжу і працюю.

До кожного етапу треба й відповідно готуватися, але для мене це не проблема. Щодо першого кола, то я старався одразу ж вийти вперед, бути серед перших номерів, тому що гонка коротка і кожна секунда має значення. Тому з першого кола потрібно було прориватися вперед, щоб не втрачати дорогоцінний час", – заявив українець.