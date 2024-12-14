Олександра Меркушина негативно оцінила свій виступ у гонці переслідування в Гохфільцені

Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила свій виступ у гонці переслідування на другому етапі Кубку світу в Гохфільцені як поганий.

Про це вона написала в Instagram.

"Погана гонка, але яка неймовірна підтримка. Дякую, Гохфільцен – ви зробили цей день трохи менш важким", – сказала Меркушина.

Нагадаємо, 19-річна Олександра Меркушина пробігла 750 зайвих метрів дистанції та завершила гонку передостанньою, не заробивши очок до загального заліку.