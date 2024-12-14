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Олександра Меркушина негативно оцінила свій виступ у гонці переслідування в Гохфільцені

Олексій Мурзак — 14 грудня 2024, 20:19
Олександра Меркушина негативно оцінила свій виступ у гонці переслідування в Гохфільцені
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua

Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила свій виступ у гонці переслідування на другому етапі Кубку світу в Гохфільцені як поганий.

Про це вона написала в Instagram.

"Погана гонка, але яка неймовірна підтримка. Дякую, Гохфільцен – ви зробили цей день трохи менш важким", – сказала Меркушина.

Нагадаємо, 19-річна Олександра Меркушина пробігла 750 зайвих метрів дистанції та завершила гонку передостанньою, не заробивши очок до загального заліку.

Гохфільцен Кубок світу з біатлону Олександра Меркушина

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