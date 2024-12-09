Зірковий норвезький біатлоніст "сходив до вітру" на зображення переможниці спринту в Контіолахті

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен потрапив у скандал, оскільки під час етапу Кубку світу з біатлону в Контіолахті помочився на трейлер із зображенням чеської біатлоністки Маркети Давидової.

Про це пише Nrk.no.

За словами біатлоніста, це сталося випадково, оскільки він дуже хотів справити потребу, але не мав часу шукати вбиральню. Тому і вирішив зробити це біля прицепу з інвентарем чеської команди.

"Це було єдине місце, яке я зміг знайти, і воно виявилося прямо перед трейлером, на якому було зображення Маркети Давидової. Я думаю, вона віднеслася до цього моменту з гумором", – заявив він.

Ветле також додав, що обов'язково перепросить, коли зустрінеться з чешкою.

" Я просто сподіваюся, що це було не особисте", – сказала вона з посмішкою у коментарі норвезьким журналістам.

У коментарях у соцмережах під однією з публікацій Крістіансена Маркета написала: "Залиш моє обличчя у спокої".

Ветле Шостад заявив, що вони товаришують, тому чудово, що його колега віднеслася до всього цього з гумором.

Нагадаємо, Маркета виграла жіночий спринт на етапі Кубку світу в Контіолахті.