Британський біатлоніст вирішив завершити кар'єру в 22 роки

Британський біатлоніст Шон Бенсон вирішив завершити кар'єру в 22-річному віці.

Про це він повідомив у себе в Instagram.

"Через 13 років після того, як я почав займатися цим видом спорту ще 9-річною дитиною, настав час попрощатися. Біатлон привів мене туди, куди я ніколи не думав, що потраплю в житті, і подарував мені найкращий досвід, дружбу та емоції в моєму житті.

Після повноцінних тренувань протягом останніх чотирьох років та змагань на міжнародному рівні зміг досягти більшого, ніж навіть мріяв.

Після серйозної аварії на велосипеді минулого серпня, в результаті якої я потрапив до лікарні та отримав екстрену операцію, я не думав, що зможу змагатися цієї зими на тому рівні, на якому був у минулому.

Я й гадки не мав, що сидячи у відділенні невідкладної допомоги медичної клініки Вістлера, лише через 6 місяців я буду на найбільшій події року, змагаючись з найкращими біатлоністами світу.

Я ніколи не забуду всіх людей, яких мені довелося зустріти, місця, які мені довелося відвідати, та враження, які я отримав за останні 13 років", – написав він.