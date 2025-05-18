Британський біатлоніст вирішив завершити кар'єру в 22 роки
Британський біатлоніст Шон Бенсон вирішив завершити кар'єру в 22-річному віці.
Про це він повідомив у себе в Instagram.
"Через 13 років після того, як я почав займатися цим видом спорту ще 9-річною дитиною, настав час попрощатися. Біатлон привів мене туди, куди я ніколи не думав, що потраплю в житті, і подарував мені найкращий досвід, дружбу та емоції в моєму житті.
Після повноцінних тренувань протягом останніх чотирьох років та змагань на міжнародному рівні зміг досягти більшого, ніж навіть мріяв.
Після серйозної аварії на велосипеді минулого серпня, в результаті якої я потрапив до лікарні та отримав екстрену операцію, я не думав, що зможу змагатися цієї зими на тому рівні, на якому був у минулому.
Я й гадки не мав, що сидячи у відділенні невідкладної допомоги медичної клініки Вістлера, лише через 6 місяців я буду на найбільшій події року, змагаючись з найкращими біатлоністами світу.
Я ніколи не забуду всіх людей, яких мені довелося зустріти, місця, які мені довелося відвідати, та враження, які я отримав за останні 13 років", – написав він.
Спортсмен не досягав зіркових результатів. Цього року дебютував на чемпіонаті світу. У спринті він посів останнє – 98-ме – місце.
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