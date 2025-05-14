На Сумщині вбили собаку родини українських біатлоністок

У селі Привокзальному на Сумщині сталося жорстоке вбивство собаки родини українських біатлоністок Інни Супрун та Поліни Пуцко. На тілі тварини було виявлено рану, яка зовні схожа на кульове поранення.

Про вбивство тварини повідомляє Конотопський районний відділ поліції.

За інформацією правоохоронців, 7 травня близько 20:00 на лінію "102" звернулася жінка, яка знайшла мертвим свого домашнього улюбленця породи джек-рассел-тер’єр. На місце виклику прибули співробітники слідчо-оперативної групи.

Під час огляду тіла тварини було виявлено поранення, яке за своїми ознаками нагадує вогнепальне. Для з’ясування точної причини смерті тіло собаки направили на ветеринарну експертизу.

Як повідомила у Facebook колишня біатлоністка Інна Супрун, загиблий пес був улюбленцем її 18-річної доньки – Поліни Пуцко, біатлоністки юніорської збірної України, бронзової призерки Юнацьких Олімпійських ігор 2024 року.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 299 частиною 1 Кримінального кодексу України – "Жорстоке поводження з тваринами" – та проводить усі необхідні слідчі дії.

Зазначимо, що Інна Супрун була біатлоністкою основної збірної України в сезоні-2010/11, тоді вона стабільно виступала на Кубку світу й посіла 36 місце в загальному заліку. Головним її успіхом є 8 місце у спринті на етапі в Форт-Кенті у 2011 році.