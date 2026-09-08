Зіркова норвезька біатлоністка вдруге стала мамою

Відома у недавньому минулому норвезька біатлоністка Марте Олсбю Ройселанн вдруге стала мамою.

Про це повідомила сама спортсмена на своїй сторінці в Інстаграмі.

31 серпня Олсбю Ройселанн народила другого сина, якого назвали Йонасом. Старшому сину 35-річної норвежки, Тобіасу, незабаром виповниться три роки. Чоловіком біатлоністки є відомий біатлонний тренер Сверре Ройселанд, який нещодавно очолив жіночу збірну Норвегії.

Марте завершила кар'єру в 2023 році. Вони тричі ставала олімпійською чемпіонкою (всі три перемоги здобула на Олімпіаді 2022 року в Пекіні) та завоювала 13 золотих медалей чемпіонатів світу. В 2022 році перемогла в загальному заліку Кубку світу, сумарно здобула 38 перемог на етапах.