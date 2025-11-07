Ексзірка біатлону отримала вищу освіту в 35-річному віці
Тіріль Екхофф
Відома у недавньому минулому норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф здобула вищу освіту та отримала ступінь бакалавра.
Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.
"Це одна з найважливіших речей, які я коли-небудь робила, тому що студентське життя мало як злети, так і падіння. Я впоралася з усім найкращим чином. Ось доказ того, що можна отримати ступінь бакалавра у віці 35 років", – написала норвежка.
Нагадаємо, спортивну кар'єру Екхофф завершила у 2023 році. Норвежка є дворазовою олімпійською чемпіонкою в міксті та 10-разовою чемпіонкою світу.
Здобула 28 перемог і сумарно 48 разів піднімалася на подіуми в особистих гонках на Кубку світу. У 2021 році перемога в загальному заліку Кубку світу.