Ексзірка біатлону отримала вищу освіту в 35-річному віці

Олег Дідух — 7 листопада 2025, 15:41
Відома у недавньому минулому норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф здобула вищу освіту та отримала ступінь бакалавра.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

"Це одна з найважливіших речей, які я коли-небудь робила, тому що студентське життя мало як злети, так і падіння. Я впоралася з усім найкращим чином. Ось доказ того, що можна отримати ступінь бакалавра у віці 35 років", – написала норвежка.

Нагадаємо, спортивну кар'єру Екхофф завершила у 2023 році. Норвежка є дворазовою олімпійською чемпіонкою в міксті та 10-разовою чемпіонкою світу.

Здобула 28 перемог і сумарно 48 разів піднімалася на подіуми в особистих гонках на Кубку світу. У 2021 році перемога в загальному заліку Кубку світу.

