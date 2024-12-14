Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Гохфільцені

Олексій Мурзак — 14 грудня 2024, 19:26
Визначився склад збірної України на жіночу естафету в Гохфільцені
Христина Дмитренко та Юлія Джима
biathlon.com.ua

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом на естафету в межах 2-го етапу Кубку світу в австрійському Гохфільцені.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Наша команда виступить під 11-м номером – розпочне гонку Христина Дмитренко, на другому етапі бігтиме Юлія Джима, третій етап за Анною Кривонос, а фінішуватиме Олена Городна.

Естафета відбудеться у неділю, 15 грудня. Початок – о 12:30 за київським часом. Трансляція на "Суспільне Спорт".

Нагадаємо. напередодні став відомий склад чоловічої збірної України на естафету.

Гохфільцен Юлія Джима Анна Кривонос Кубок світу з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна

Гохфільцен

Йоганнес Бо оформив переможний дубль у Гохфільцені, Підручний фінішував 11-м
Гохфільцен. Чоловіча гонка переслідування. Як це було
Де та коли дивитися гонки другого етапу Кубку світу в Гохфільцені
Жанмонно виграла персьют у Гохфільцені, українки фінішували поза чільною двадцяткою
Гохфільцен. Жіноча гонка переслідування. Як це було

Останні новини