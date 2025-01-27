Результат виявився не таким, як я очікував: Мандзин – про свій виступ на етапі Кубку світу в Антгольці

Український біатлоніст Віталій Мандзин коротко підбив підсумки свого виступу на 6-му етапі Кубку світу, що завершився в Антгольці, зазначивши, що результат виявився не таким, який він очікував.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Чудовий перший досвід участі у змаганнях в Антгольці. Результат виявився не таким, як я очікував. Сподіваюся побачити тебе знову наступного року, Антгольц.

Щиро дякуємо нашим українським шанувальникам – ви дивовижні", – написав Мандзин.

Нагадаємо, тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився з іменами чотирьох біатлоністів, які виступлять на чемпіонаті світу 2025. Нашу країну на цьогорічній світовій першості представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.