Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Результат виявився не таким, як я очікував: Мандзин – про свій виступ на етапі Кубку світу в Антгольці

Олексій Мурзак — 27 січня 2025, 22:10
Результат виявився не таким, як я очікував: Мандзин – про свій виступ на етапі Кубку світу в Антгольці
Віталій Мандзин
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Віталій Мандзин коротко підбив підсумки свого виступу на 6-му етапі Кубку світу, що завершився в Антгольці, зазначивши, що результат виявився не таким, який він очікував.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Чудовий перший досвід участі у змаганнях в Антгольці. Результат виявився не таким, як я очікував. Сподіваюся побачити тебе знову наступного року, Антгольц.

Щиро дякуємо нашим українським шанувальникам – ви дивовижні", – написав Мандзин.

Нагадаємо, тренерський штаб чоловічої збірної України з біатлону визначився з іменами чотирьох біатлоністів, які виступлять на чемпіонаті світу 2025. Нашу країну на цьогорічній світовій першості представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Тарас Лесюк.

Кубок світу з біатлону Віталій Мандзин

Кубок світу з біатлону

Невдачі Тандреволл, успіх українок в естафеті та прощання братів Бо з Антгольцем
Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
Санітра: Підручний може претендувати на хороший результат на Олімпійських іграх
Тренер Підручного пояснив, чому українець не фінішував у переслідуванні
Дудченко: Прорив на 22 місця в переслідуванні дає надію перед чемпіонатом світу

Останні новини