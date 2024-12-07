Ткаленко та Лесюк фінішували у топ-30 в гонці переслідування на Кубку IBU

У суботу, 7 грудня, на Кубку IBU в Гайло відбулася гонка переслідування у чоловіків, в якій взяли участь четверо представників збірної України.

Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Руслан Ткаленко, який зайняв 26 місце з трьома промахами. за ним фінішував Тарас Лесюк. Богдан Борковський та Денис Насико завершили гонку за межами топ-30.

Весь подіум зайняли представники Норвегії.

Підсумкові результати:

1. Мартін Улдаль (0+0+0+0) 32:44,0

2. Йохан-Олав Ботн (0+0+1+0) +6,5

3. Сверре Дален Аспенс (1+1+0+1) +1:53,8

...

26. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +6:03,9

27. Тарас Лесюк (2+0+1+1) +6:06,1

35. Богдан Борковський (1+1+0+1) +6:40,9

37. Денис Насико (1+2+2+2) +6:53,7

Нагадаємо, українські біатлоністки провалили гонку переслідування на другому етапі Кубку IBU в норвезькому Гайло.