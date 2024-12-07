Ткаленко та Лесюк фінішували у топ-30 в гонці переслідування на Кубку IBU
У суботу, 7 грудня, на Кубку IBU в Гайло відбулася гонка переслідування у чоловіків, в якій взяли участь четверо представників збірної України.
Найкращий результат серед українських біатлоністів показав Руслан Ткаленко, який зайняв 26 місце з трьома промахами. за ним фінішував Тарас Лесюк. Богдан Борковський та Денис Насико завершили гонку за межами топ-30.
Весь подіум зайняли представники Норвегії.
Підсумкові результати:
1. Мартін Улдаль (0+0+0+0) 32:44,0
2. Йохан-Олав Ботн (0+0+1+0) +6,5
3. Сверре Дален Аспенс (1+1+0+1) +1:53,8
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26. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +6:03,9
27. Тарас Лесюк (2+0+1+1) +6:06,1
35. Богдан Борковський (1+1+0+1) +6:40,9
37. Денис Насико (1+2+2+2) +6:53,7
Нагадаємо, українські біатлоністки провалили гонку переслідування на другому етапі Кубку IBU в норвезькому Гайло.