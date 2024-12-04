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Два українці забігли до двадцятки в індивідуальній гонці на Кубку IBU

Володимир Максименко — 4 грудня 2024, 17:35
Два українці забігли до двадцятки в індивідуальній гонці на Кубку IBU
Руслан Ткаленко
biathlon.com.ua

У норвезькому Гайло продовжується другий етап сезону Кубку IBU, який невдало розпочався для українських дівчат.

П'ять представників збірної України прийняли участь у чоловічій індивідуальній гонці, переможцем якої став Ісак Фрей з Норвегії.

Найкращий результат показав Руслан Ткаленко, зайнявши 17 місце. Трохи нижче у підсумковій таблиці розмістився Денис Насико.

Для Сергія Супруна дебютний сезон у кар'єрі складується досить непогано – молодий біатлоніст зайняв 35 сходинку.

Результати гонки:

  • 1. Ісак Фрей (0+1+0+0) 48:06,3
  • 2. Йохан-Олав Ботн (0+0+0+1) +7,5
  • 3. Зімон Кайзер (0+1+0+0) +59,8
  • ...
  • 17. Руслан Ткаленко (0+0+0+1) +4:17,7
  • 19. Денис Насико (0+2+1+0) +4:46,4
  • 35. Сергій Супрун (0+1+0+0) +7:10,1
  • 44. Тарас Лесюк (1+1+2+0) +7:35,9
  • 53. Богдан Борковський (2+1+1+2) +8:36,8

Відзначимо, що завтра на турнірі день відпочинку, а потім на біатлоністів чекає спринт та гонка-переслідування.

біатлон Денис Насико Руслан Ткаленко

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